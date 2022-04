Duo firer flagg i Borgestad

Dione AS, et selskap som er kontrollert av Jacob Andreas Møller og hans nærstående, flagger under 5 prosent etter at det ikke deltok i en reparasjonsemisjon i Borgestad, går det frem av en børsmelding mandag.

Ifølge en annen melding deltok heller ikke SES AS, et selskap kontrollert av Bertel O. Steen og hans nærstående, i reparasjonsemisjonen og flagger under 15 prosent.

Jacob Andreas Møller og nåværende har etter reparasjonsemisjonen en eierandel på 4,23 prosent, mens Bertel O. Steen og nærstående har en eierandel på 14,71 prosent.

(TDN Direkt)