Foreslås som nye styremedlemmer i Norsk Hydro

Valgkomiteen innstiller Philip Graham New, Kristin Fejerskov Kragseth og Petra Einarsson som nye styremedlemmer i Norsk Hydro, opplyses det i en børsmelding.

Graham New er adm. direktør i Energy Systems Catapult, Fejerskov Kragseth er adm. direktør i Petoro AS, mens Einarsson er tidligere adm. direktør i BillerudKorsnäs og i dag heltids styrearbeidende.

Irene Rummelhoff, Liselott Kilaas og Thomas Schulz vil dermed gå ut av styret.

Videre anbefaler valgkomiteen overfor styret å gjenvelge Dag Mejdell som styrets leder for inntil to år, og å velge Rune Bjerke som ny nestleder for samme periode.

