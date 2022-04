Kutter Orkla-kursmål – ser fortsatt oppside

ABG Sundal Collier nedjusterer sitt kursmål på Orkla til 94 kroner fra 97 kroner og gjentar kjøpsanbefaling, går det frem av en oppdatering tirsdag kveld.

Meglerhuset skriver at EBIT-estimatene nedjusteres med 2-3 prosent i forkant av Orklas førstekvartalsrapport, primært drevet av lavere marginer innen Brands-segmentet gitt høye råvarepriser. Meglerhuset tror at prisøkninger vil begynne å slå inn i første kvartal, men at hovedeffekten av høyere priser vil begynne å bli synlig fra slutten av andre kvartal og tidlig i tredje kvartal.

ABG Sundal Collier mener at allerede lave forventninger er diskontert inn i Orkla-kursen og påpeker at aksjen handles til en rabatt på all-time high med deres SOTP-verdsettelse (sum of the parts) på 107 kroner pr. aksje.

Orkla stiger onsdag formiddag drøye prosenten til 78,96 kroner på Oslo Børs. ABG Sundal Collier ser dermed en oppside på nesten 20 prosent fra dagens nivåer.

(TDN Direkt)