Waste Plastic Upcycling har hentet 27 millioner

Tirsdag formiddag meldte Waste Plastic Upcycling at selskapet ønsket å gjøre en rettet emisjon på mellom 25 og 100 millioner kroner til kurs 15 kroner pr. aksje. Det verdsatte selskapet til 684 millioner kroner i forkant av emisjonen.

Nå er det klart at emisjonen, på litt over 1,82 millioner aksjer til en kurs på 15 kroner, har blitt gjennomført, noe som ga et bruttoproveny på 27,3 millioner kroner.

Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth 22. april.