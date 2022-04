Onsdag falt Tesla 5 prosent til 977,20 dollar, i forkant av kvartalstallene som ble sluppet etter børsslutt i New York. Med klart bedre tall enn ventet smalt aksjen opp over 5 prosent i etterhandelen.

Torsdag er aksjen opp 11,5 prosent til 1.089,89 dollar i tidlig handel på Nasdaq. Basert på utvannet antall aksjer verdsetter det elbilprodusenten til 1.261 milliarder dollar, tilsvarende 11.097 milliarder kroner.

Børsverdien på Tesla har dermed steget med 130 milliarder dollar siden børsslutt onsdag, tilsvarende 1.148 milliarder kroner. For Tesla-sjefen Elon Musk tilsvarer det en økning i formuen på 195 milliarder kroner. Før dagens oppgang anslo Bloomberg at Musk hadde en formue på 249 milliarder dollar, tilsvarende knappe 2.200 milliarder kroner.

Uten sammenligning for øvrig er børsverdien på Tesla «bare» rundt 400 milliarder kroner mindre enn verdien på hele det norske oljefondet. Oljefondet har for øvrig aksjer i Tesla for 8,1 milliarder kroner, tilsvarende en eierandel på 0,73 prosent.

All-time high for Tesla-aksjen er 1.229,91 dollar fra 4. november 2021. Intradag høy samme dag var 1.243,49 dollar.