Grønn aksje suser til værs etter noteringen på Euronext Growth

Det danske plastgjenvinningsselskapet Waste Plastic Upcycling har blitt tatt opp til handel på Euronext Growth med tickeren WPU. Dette er årets femte notering på Euronext Growth, og den syvende på Oslo Børs.

Ved børsåpningen fredag var aksjekursen satt til 15 kroner, og selskapet hadde en markedsverdi på rundt 711 millioner kroner. Etter en times handel omsettes aksjen for 20 kroner.

Tirsdag formiddag meldte Waste Plastic Upcycling at selskapet ønsket å gjøre en rettet emisjon på mellom 25 og 100 millioner kroner til kurs 15 kroner pr. aksje. Onsdag ettermiddag ble det klart at emisjonen, på litt over 1,82 millioner aksjer kun ga et bruttoproveny på 27,3 millioner kroner.

– Waste Plastic Upcyclings strategi og hovedmål er å gjenvinne plastavfall ved å bruke pyrolyseteknologi til å transformere avfallet til gjenbrukbar plastolje. Noteringen av selskapet på Euronext Growth Oslo skaper en attraktiv plattform for videre ekspansjon, spesielt i det europeiske markedet, og er et viktig steg i selskapets vekststrategi og verdiskapning i tiden fremover, sier Niels Bagge, adm. direktør i Waste Plastic Upcycling, i en melding.

Waste Plastic Upcycling omdanner plastavfall til produkter som kan brukes i produksjon av bærekraftig plastolje for bruk i blant annet jet drivstoff, tungtransport og plastproduksjon. Selskapet ble etablert i november 2020, og planlegger bygging av tre produksjonsanlegg i Danmark med kapasitet til å prosessere 159.000 tonn plastavfall hvert år.