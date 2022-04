Hanwha vil gjenåpne Moses Lake

I løpet av 2021 og 2022 har markedsmulighetene for REC økt betydelig. Markedsmulighetene åpner for at REC Silicon kan spille en nøkkelrolle i å gjenopprette en innenlandsk verdikjede innen solenergi i USA, skriver storeier Hanwha Solutions Corporation i en børsmelding fredag ettermiddag.

«Dette representerer et potensial for å starte produksjon av polysilisium av solenergikvalitet med et ultralavt karbonavtrykk ved Moses Lake. Hanwha ønsker å støtte innsatsen for å gjenåpne Moses Lake, og vil hjelpe REC med å ta en posisjon som hjørnesteinsbedrift i den amerikanske forsyningskjeden for solenergi», skriver Hanwha i meldingen.

Hanwhas ambisjon er å bistå REC med å gjenåpne Moses Lake-fabrikken fra 2023. I tillegg til å være en godt posisjonert leverandør for silangass, ser REC også på ulike andre investeringsmuligheter med støtte fra Hanwha, fremgår det av meldingen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen holdes for å velge et nytt styre og nye styremedlemmer, som skal reflektere det nye eierskapet i REC Silicon, der Hanwha nå eier 33,34 prosent av aksjene. Samtidig ønsker Hanwha også at den nye styresammensetningen skal vise den nye storeiernes engasjement og vilje til å støtte selskapet, heter det.