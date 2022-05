Elopak nær oppstart med samarbeid i India

Elopak og GLS er i sluttfasen av å bli enige om et joint venture, der selskapene vil eie 50 prosent hver, for å levere bærekraftige emballasjeløsninger til forbrukere over hele India.

Elopaks egenkapitalbidrag til joint venturet forventes å være rundt 16 millioner euro i 2022, for å finansiere investeringene i et produksjonsanlegg for emballasjemateriale utenfor New Delhi. Første salg og produksjon forventes å være i andre kvartal 2022.

TDN Direkt