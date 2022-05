Raytheon: Justert resultat på 1,15 dollar pr. aksje

Raytheon Technologies fikk et justert resultat på 1,15 dollar pr aksje i første kvartal 2022, opplyser selskapet tirsdag.

Det var på forhånd ventet et resultat pr aksje på 1,01 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Omsetning i kvartalet var på 15,7 milliarder dollar mot ventet 15,8 milliarder.

For 2022 ser selskapet nå omsetning på rundt 67,7-68,75 milliarder dollar, som er nedjustert fra den tidligere guidingen på 68,5-69,5 milliarder dollar. Nedjusteringen kommer som følge av globale sanksjoner mot Russland. Videre fastholder selskapet guidingen om et justert resultat pr aksje på 4,6-4,8 dollar i 2022. Konsensus for resultat pr aksje i 2022 er på 4,79 dollar og omsetning 69,03 milliarder dollar.

TDN Direkt