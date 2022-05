Yara tjente mye mer enn i hele fjor

Yara har onsdag morgen lagt frem et resultat før skatt på 1.231 millioner dollar for første kvartal, opp fra et marginalt plussresultat i samme periode i fjor.

Gjennom hele fjoråret klarte Yara å skrape et resultat før skatt på 739 millioner dollar og et resultat pr. aksje (EPS) på 1,75 dollar. Resultatet pr. aksje i første kvartal 2022 landet på 3,74 dollar pr. aksje, mot 0,05 dollar pr. aksje i første kvartal 2021.

Inntektene steg fra 3.142 millioner dollar i første kvartal i fjor til 5.912 millioner dollar i første kvartal i år.

Inntjening overbeviser

Selskapet leverer altså økt avkastning i et stramt marked hvor økte priser mer enn utlignet høyere gasskostnader og lavere volumer. Driftsresultatet ble mer enn tredoblet fra 322 til 1.039 millioner dollar, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 585 til 1.346 millioner dollar.

Resultatene er langt foran det selv den mest optimistiske analytikeren – Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets – hadde sett for seg. Westby lå inne med 954 millioner dollar i resultat før skatt og et resultat pr. aksje på 3,00 dollar.

Estimater innhentet av Infront for TDN Direkt pekte mot 5.981 millioner dollar i omsetning og 837 millioner dollar i resultat før skatt.

Yara genererte i kvartalet 315 millioner dollar i kontantstrøm fra driften, ned fra 558 millioner dollar i første kvartal i fjor.

– Robuste og fleksible

– Yaras virksomhet er robust og leverer godt også i en volatil situasjon. Jeg vil berømme våre ansatte for deres innsats for å opprettholde driften og leveransene våre i en situasjon med krig, forsyningsutfordringer og høy volatilitet i markedet, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

– Selv om vår virksomhet er fleksibel og motstandsdyktig, vil følgene av krigen for den globale matsikkerheten være dramatiske. Vi fortsetter å oppfordre til tiltak fra myndigheter for å styrke matverdikjedene og redusere avhengigheten av Russland, fortsetter han.

Kuttet russiske innkjøp

Høye gasspriser fikk Yara til å stenge ned flere av sine europeiske ammoniakk- og ureaanlegg i begynnelsen av mars, men grunnet bedre marginer er produksjonen nå gjenåpnet.

«Selv om økte råvarepriser er negativt for Yara isolert sett, vil økte sluttproduktpriser ha en positiv effekt, siden høyere kornpriser øker bondens lønnsomhet og skaper økt etterspørsel etter innsatsfaktorer til landbruket», skriver selskapet i rapporten.

Russland en av verdens største produsenter og eksportører av essensielle plantenæringsstoffer, samt naturgass, men Yara understreker at selskapet har stoppet alle innkjøp fra leverandører knyttet til russiske sanksjonerte selskaper og individer, og «benytter seg av selskapets globale innkjøp-, produksjons- og distribusjonsnettverk» for å sikre kontinuiteten i matverdikjedene.

