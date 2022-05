Agilyx i rute

Agilyx hadde en omsetning på 3 millioner dollar i første kvartal 2022.

Selskapet bekrefter at det er i rute for utrulling av virksomheten globalt.

Videre fremgår det at kjemikalieselskapet Toyo har kunngjort bygging av sitt resirkuleringsanlegg for polystyren i Japan, hvor Agilyx i april mottok en betaling på 4,8 millioner dollar for kjøp av utstyr. Dette vil bli inntektsført i løpet av de neste 6 månedene.

Ytterligere betalinger knyttet til Toyo-prosjektet på 3,8 millioner dollar vil følge senere i år, sier administrerende direktør i Agilyx Tim Stedman.

(TDN Direkt)