Dødsulykke på indisk opphuggingsverft

NGO Shipbreaking Platform og Bellona oppgir at dødsulykken skjedde i forbindelse med opphugging av oljeproduksjonsskipet «Cidade De Sao Vicente», som har vært eid av BW Offshore.

Dette avvises av BW Offshore, som opplyser at det har fått forsikringer om at ulykken ikke hadde noe med deres skip å gjøre.

– Vi er svært skuffet over at norske aktører fremdeles bidrar til at denne virksomheten på strendene i India fortsetter til tross for stadige rapporter om brudd på arbeidernes rettigheter og svært miljøskadelige operasjoner, sier seniorrådgiver Sigurd Enge i Bellona.

Ifølge NGO Shipbreaking Platform solgte BW Offshore skipet til opphuggingsverftet for 12,8 millioner dollar. Norske Grieg Green skal ha bistått ved gjennomføringen av transaksjonen.

Griegs kommunikasjonssjef Sveinung Tvedt sier dette om saken:

– Vi kjenner til den tragiske hendelsen ved Priya Blue Industries i India. Etter vår informasjon skjedde dette under arbeid på en trykktank som ikke stammer fra BW Offshore-skipet, men som hadde ligget igjen etter et tidligere prosjekt. Verftet har også bedt en tredjepart om å gjennomføre undersøkelser for å få klarhet i saken.