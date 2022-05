Kraftig omsetningsvekst i Zaptec

I første kvartal 2022 omsatte Zaptec for 132,2 millioner kroner, opp fra 73,1 millioner kroner året før. En kraftig oppgang i kostnadene sørget for at driftsresultatet endte på minus 6,9 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 6,5 millioner kroner i første kvartal 2021.

Selskapet fikk et negativt resultat før skatt på 9,3 millioner kroner, mot et negativt resultat på 5,7 millioner kroner for et år siden. Nettoresultatet ble på minus 7,0 millioner kroner, mot et negativt resultat på 6,4 millioner kroner året før.

«Det nåværende globale makropolitiske miljøet har påvirket innkjøp av komponenter og logistikkrutinene for mange bedrifter, og de fleste bilprodusenter nå har betydelig ledetid på leveranser av sine elbil-modeller. Zaptec ser på dette som en midlertidig utfordring, og forbedret tilgang til komponenter har allerede materialisert seg», skriver Zaptec i rapporten.

Zaptec har en målsetning om en EBITDA-margin på 15-20 prosent.