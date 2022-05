Resultathopp for Norske Skog

– Vi har vært i stand til å opprettholde normale marginer på våre trykkpapirprodukter til tross for de volatile prisene på råvarer og spesielt energi i løpet av kvartalet. Etter betydelige kapasitetsstenginger i industrien de to siste årene, overstiger etterspørselen etter publikasjonspapir nå tilgjengelig kapasitet, som gjør at våre maskiner kan kjøre for fullt, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog i en kommentar.

Norske Skog fikk i første kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 610 millioner kroner, opp fra 422 millioner kroner i fjerde kvartal og 112 millioner kroner i samme periode i fjor. Overskuddet i kvartalet var på 583 millioner mot et overskudd på 400 millioner i forrige kvartal.

Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av kvartalet på 924 millioner kroner, med en egenkapitalandel på 37 prosent.

Stramt marked

Norske Skog skriver i kvartalsrapporten at de rekordhøye økningene i de største innsatsfaktorene, spesielt energi, er forventet å vedvare de neste månedene. De fortsatt høye prisene på energi, returpapir og andre innsatskostnader i 2022 kan nødvendiggjøre prisøkninger for for alle kvaliteter av publikasjonspapir i Europa.

Russlands pågående invasjon av Ukraina fortsetter dessuten å skape usikkerhet i utviklingen av den globale økonomien og råvaremarkedene og spesielt for de europeiske energimarkedene, som er viktig for Norske Skogs virksomhet.

«Problemer i de globale forsyningskjedene kan føre til ytterligere driftsutfordringer i 2022. De betydelige kapasitetsstengningene og emballasjekonverteringene i bransjen har påvirket markedsbalansen for publikasjonspapir positivt. Ytterligere kapasitetsstenginger har blitt annonsert for 2022 og 2023. Kapasitetsutnyttelsen i bransjen forventes å forbli høye i 2022,» står det videre.

Norske Skog (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 3.590 2.234 Driftsresultat 593 204 Resultat før skatt 593 204 Resultat etter skatt 583 194



SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 7.00