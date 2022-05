Elopak og GLS inngår strategisk partnerskap

Elopak og GLS har i dag kunngjort etableringen av et joint venture, som de to selskapene skal eie 50 prosent av hver. Det nyopprettede selskapet vil utnytte ekspertisen, ressursene og nettverkene til Elopak og GLS for å dra fordel av den betydelige etterspørselen blant indiske forbrukere, heter det.



Elopak vil gi ytterligere informasjon om JVet på kvartalspresentasjonen 5. mai 2022.

TDN Direkt