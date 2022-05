Norsk Hydro med milliardbud

Norsk Hydro har lagt inn et bud på å kjøpe 100 prosent av aksjene i det polske resirkuleringsselskapet Alumetal.

Prislappen på selskapet, som er notert på Warsawa-børsen, er på 68,4 polske zloty (PLN) kontant pr. aksje, noe som tilsvarer en samlet pris på om lag 1.066 millioner PLN, tilsvarende cirka 2,3 milliarder kroner.

Alumetal er Europas nest største produsent av støpelegeringer i aluminium, med en produksjonskapasitet på 275.000 tonn i året, fordelt på tre anlegg i Polen og ett i Ungarn.

Ifølge meldingen representerer transaksjonen en selskapsverdi på om lag 1.332 millioner PLN, tilsvarende cirka 2,9 milliarder kroner, basert på sist rapportert nettogjeld for regnskapsåret 2021 og betalbart utbytte på 106 millioner PLN, tilsvarende cirka 227 millioner kroner.

Utvide produkttilbudet

«Med denne transaksjonen vil Hydro styrke sin resirkuleringsposisjon i Europa, og utvide produkttilbudet i markedet for støpelegeringer basert på resirkulert aluminiumskrap», skriver Norsk Hydro.

Gjennomføring av kjøpet er gjenstand for vanlige betingelser, blant annet godkjenning fra konkurransemyndighetene, og at det oppnås kontroll over minst 66 prosent av aksjene.

«Hydro har inngått en avtale med to medlemmer i Alumetals representantskap og alle medlemmene i Alumetals konsernledelse, som til sammen eier om lag 39 prosent av selskapets aksjer. Disse har forpliktet seg til å godta tilbudet om kjøp av sine aksjer til den angitte kjøpskursen», heter det i børsmeldingen.

Tegningen knyttet til tilbudet er ventet å begynne 13. juni 2022, og slutte 12. juli 2022.