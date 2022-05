Ny cruise-kontrakt for Vow-datter

Scanship, et datterselskap av Vow, har blitt tildelt en kontrakt for levering av avløpsrensing, matavfallsbehandling og søppelhåndteringssystem til et nybygd cruiseskip, går det frem av en børsmelding fredag.

Kontraktssummen oppgis til 3,5 millioner euro.

Skipet skal sette i drift i 2025, og Scanship skal levere alt utstyr under denne kontrakten som starter i midten av 2023. Avtalen inkluderer en mulighet for å levere et lignende system til andre skip i samme serie.

