Kutter Orkla-kursmål, men ser «betydelig verdi»

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Orkla fra 100 til 95 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Til tross for at meglerhuset har nedjustert estimatene for de kommende årene på grunn av stadig økende råvarepriser, ser Pareto «betydelig verdi i Orkla ettersom aksjen handles med en rabatt på 22 prosent til summen-av-delene, og nær 40 prosent rabatt til sammenlignbare BCG-selskaper» (branded consumer goods, red. anm.), heter det fra meglerhuset.

Orkla handles nokså flatt på Oslo Børs mandag formiddag, på 76,48 kroner. Pareto ser dermed en oppside på 24-25 prosent fra dagens nivåer.

(TDN Direkt)