DNB Markets og Arctic Securities høyner kursmålet på Norske Skog, melder TDN Direkt.

DNB Markets høyner kursmålet til 85 kroner pr. aksje, fra 80 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Meglerhuset skriver ifølge nyhetsbyrået at inntjeningen i første kvartal var litt bedre enn ventet, og at det var oppmuntrende å høre at ledelsen ser et sterkt papirmarked for resten av 2022 og at transformerende investeringsprosjekter er i rute.

Arctic Securities høyner sitt kursmål til 78 kroner, fra 72 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Norske Skog var også blant mai-favorittene til Pareto Securities, som venter et sterkt år for norske industriaksjer.

Kvartalstall

Torsdag i forrige uke la Norske Skog frem sine tall for første kvartal. EBITDA endte på 610 millioner, en oppgang på nesten 200 millioner kroner fra fjerde kvartal i fjor.

De skriver i kvartalsrapporten at de rekordhøye økningene i de største innsatsfaktorene, spesielt energi, er forventet å vedvare de neste månedene.

– Vi har vært i stand til å opprettholde normale marginer på våre trykkpapirprodukter til tross for de volatile prisene på råvarer og spesielt energi i løpet av kvartalet. Etter betydelige kapasitetsstenginger i industrien de to siste årene, overstiger etterspørselen etter publikasjonspapir nå tilgjengelig kapasitet, som gjør at våre maskiner kan kjøre for fullt, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog i en kommentar.