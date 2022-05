Borregaard hadde i første kvartal inntekter på 1,6 milliarder kroner, opp fra 1,4 milliarder i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet inntekter på 1,5 milliarder kroner.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 400 millioner kroner, mot 302 millioner i første kvartal 2021 og ventet 341 millioner kroner.

TDN Direkt skriver at ABG Sundal Collier i en oppdatering poengterer at Borregaard har gjort en oppskriving av varelageret som gir en effekt på 30 millioner, og at EBITDA justert for dette er nærmere 370 millioner.

– Vi er glade for å levere forbedrede resultater på alle forretningsområder, der prisøkninger og forbedret produktmiks mer enn kompenserte for kostnadsøkningene, sier Borregaard-sjef Per A. Sørlie.

Borregaards resultat før skatt endte i perioden på 277 millioner kroner, mens analytikerne på forhånd hadde spådd et resultat før skatt på 219 millioner kroner.