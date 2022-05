For to år siden sysselsatte det Kjell Inge Røkke-kontrollerte verftet i Philadelphia i USA cirka 300 ansatte. Staben var kraftig redusert fra 2018 i takt med synkende oppdragsmengde og ferdigstilling av tidligere inngåtte nybyggingskontrakter, og dekket kun behovet for reparasjonsoppdrag og dokksetting av skip.

Nå er situasjonen en ganske annen. Det skyldes kontrakter om bygging av fem nye opplæringsskip til bruk ved Maine Maritime Academy og Texas A&M Maritime Academy.

I tillegg skal verftet levere det første Jones Act-godkjente steininstallasjonsfartøyet for bruk i den amerikanske havvindindustrien.

Disse oppgavene nødvendiggjør en betydelig oppbemanning på Philly Shipyard, som ifølge førstekvartalsrapporten sysselsatte 1.152 ansatte og underleverandører ved utgangen av mars. Selskapets hjemmeside er tatt i bruk for å rekruttere flere medarbeidere.

FØRSTE I USA: Installasjonsfartøyet skal legge et beskyttende lag med stein på fundamentene til havvindturbinene ved hjelp av et rør som går skrått ned mot havbunnen. ILLUSTRASJON: Ulstein Design

Økte inntekter

Verftssjef Steinar Nerbøvik gjør det klart at Philly Shipyard vil øke arbeidsstyrken ytterligere – blant annet ved å gjeninnføre bedrifterns interne opplæringsprogram – for å dekke behovet for arbeidskraft. Han regner med at verftet vil nå full kapasitetsutnyttelse i midten av året.

Driftsinntektene i første kvartal økte med nesten 250 prosent til 71,8 millioner dollar, mens driftsresultatet og resultatet før skatt snudde opp til minus 0,5 millioner dollar.

Etter inntektsføring av en utsatt skattefordel på 4 millioner dollar endte den første tremånedersperioden i år i pluss med 3,5 millioner dollar.

Selskapet regner med at det vil fortsette å forbedre lønnsomheten i 2022 sammenlignet med 2021 i takt med at det fortsetter å øke produksjon.