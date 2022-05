Cummins med resultatvarsel

Cummins venter nå at selskapets omsetning vil stige 8 prosent på årsbasis i 2022, fra tidligere kommuniserte 6 prosent, på grunn av sterk etterspørsel i Nord-Amerika og andre markeder, fremgår det av selskapets førstekvartalsrapport tirsdag.

Ebitda-marginen for hele 2022 forventes å være omtrent 15,5 prosent, i tråd med vår tidligere guiding. Selskapet planlegger å returnere cirka 50 prosent av operasjonell kontantstrøm til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

«Vi leverte solide økonomiske resultater i første kvartal i møte med mange utfordringer i vår globale forsyningskjede. Den pågående virkningen av covid-19, spesielt i Kina, og effekten av konflikten i Ukraina fortsetter imidlertid å by på utfordringer for vår globale virksomhet (..). Vi har samtidig iverksatt pristiltak for å motvirke økende innsatsfaktorkostnader, noe som bidro til solid lønnsomhet i første kvartal. Begrensninger i forsyningskjeden fortsetter å være en utfordring og begrenser veksten i bransjen», sier president og COO Jennifer Rumsey i Cummins.

TDN Direkt