REC-nabo bekrefter tomtekjøp

Mandag skrev Finansavisen at Sila Nanotechnologies har testet RECs silangass fra Moses Lake, og omtalte samtidig rykter om at batterigiganten har kjøpt nabotomten til anlegget.

– Vi vet ikke med sikkerhet om det er noe hold i det ennå, men skulle det vise seg at Sila faktisk er kjøperen så er det veldig spennende og positivt for REC Silicon, slik vi ser det, sa analytiker Gard Aarvik i Pareto Securities.

Bekreftelse tirsdag

Tirsdag bekrefter Sila i en pressemelding at selskapet har kjøpt tomten, som er på over 600.000 kvadratfot (omtrent 56 mål, red. anm.), for produksjon av neste generasjons anode-materialer.

Sila skriver at produksjonslinjene på anlegget vil starte opp i andre halvår 2024 – med full produksjonsstart i andre halvår 2025, og legger til at kapasiteten kan økes ytterligere.