Etter en liten nedtur i fjerde kvartal gjenopptar Kjell Inge Røkkes Aker rekordrekken i første kvartal. Konsernet rundet av årets tre første måneder med en verdijustert egenkapital (NAV) på 74,7 milliarder kroner, opp fra 69,8 milliarder kroner i foregående kvartal.

Økningen er i stor grad drevet av vekst i olje- og gassegmentet, hvor Aker BP bidro med en økning på 7,9 milliarder kroner i kvartalet, eksklusive utbytte.

Ake BP og Aker Solutions er selskapene som bidrar mest i industriporteføljens verdiøkning på 3,9 milliarder kroner til 71,9 milliarder i løpet av årets tre første måneder. I begynnelsen av april økte Aker sin andel i Aker Solutions til 39,41 prosent etter at HitecVision solgte seg ut.



Hittil i år er Aker BP-kursen opp 34 prosent, mens Aker Solutions har steget 30 prosent på Oslo Børs. Det seneste året er kursoppgangen på henholdsvis 57,4 prosent og 109 prosent

Verdien på Akers finansielle portefølje var ved utgangen av kvartalet på 13,4 milliarder, opp fra 12,5 milliarder kvartalet før. Nytt av året er at investeringsselskapet Akastor nå føres inn under finansielle investeringer, etter at selskapet Converto ble hyret inn for å ta seg av de aktive eierskapsoppgavene.

Økt oljeprispress

– De seneste månedene har vært en øyeåpner for mange når det kommer til energisikkerhet, energieffektivitet og energiomstilling. Dette er i realiteten tre likestilte oppgave som må forvaltes parallelt snarere enn å settes opp mot hverandre. Aker har industrivirksomheter kan bidra i stor skala innenfor alle områdene, sier Akers adm. direktør Øyvind Eriksen til Finansavisen.

I dét Akers kvartalspresentasjon begynte onsdag morgen ble det kjent at EU-kommisjonen vurderer å innføre stans av russisk oljeimport som en del av sjette sanksjonspakke.

– Det vil med stor sannsynlighet føre til økt etterspørsel til leverandører som fortsatt er tilgjengelige, med økt prispress som konsekvens, sier Eriksen til Finansavisen.

Skulle det skje ville Aker BP, som snart fusjoneres med Lundin Energys oljevirksomhet, trolig fortsette å bidra sterkt til Akers verdiøkning.

– Det beste for Aker på lang sikt er stabilitet og forutsigbarhet, og vi håper på en raskest mulig avklaring i Ukraina, understreker Eriksen.

Russisk samarbeidspartner

For oljesatsingen i Ghana begynner fristen for å levere plan for utvikling og drift av Pecan-feltet å nærme seg. Planen til feltet, hvor russiske Lukoil er lisenspartner med 38 prosent, skal leveres innen utgangen av juni.

– Lukoil er pr. i dag ikke sanksjonert og selskapet har levert i henhold til sine forpliktelser overfor lisensen. Men vi følger utviklingen tett, og Aker Energy forbereder seg på å måtte håndtere følgene dersom selskapet blir sanksjonert.



– Hvordan forbereder dere dere på det?



– Først og fremst gjennom proaktiv dialog med Lukoil, myndigheter og andre aktører om den situasjonen, utover det blir det feil å gå innpå samtalene vi har med våre lisenspartnere, sier Eriksen.