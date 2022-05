Ifølge ham blir strategien som ble kommunisert på Orklas kapitalmarkedsdag den 23. november i fjor fastholdt.



– Min rolle er å sørge for økt tempo, vekst og verdiskapning. For å nå våre mål vil vi gjøre justeringer på vår eksisterende organisasjonsmodell. Vår ambisjon er at våre selskaper skal ha tilstrekkelig selvstendighet og beslutningsmyndighet for å sikre fleksibilitet og hurtighet til å agere på de muligheter og endringer som dukker opp.

Orkla (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 13.271 11.503 Justert driftsresultat 1.532 1.297 Resultat før skatt 1.544 1.434 Resultat etter skatt 1.129 1.164



Åpner for salg

I forbindelse med avgangen til tidligere konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch, uttrykte storaksjonær og styreleder Stein Erik Hagen misnøye med aksjekursutviklingen til flere medier. De to seneste årene har Orkla-aksjen gitt en avkastning på minus 13,4 prosent.

– I tiden som kommer vil vi vurdere vår portefølje av selskaper og produkter. I større grad enn tidligere vil vi være åpne for salg, partnerskap eller børsnotering av virksomheter dersom vi finner det formålstjenlig, sier Selte.

Orkla rir høye kraftpriser innenfor forretningsområdet Hydro Power, som fikk et justert driftsresultat på 345 millioner kroner, mot 86 millioner kroner i fjor. Resultatet fra Hydro Power var betydelig høyere enn analytikernes estimat på 298 millioner kroner.

Økte råvarepriser

Justert resultat pr. aksje endte på 1,24 kroner for kvartalet, noe som var en nedgang på 2 prosent fra samme periode i 2021.

Konsekvensene på kort og lang sikt av krigen i Ukraina er uklare, skriver Orkla i kvartalsrapporten.



«En langvarig konflikt i Europa vil påvirke både tilgang og priser på råvarer og andre innsatsfaktorer. Den geopolitiske usikkerheten vil også kunne bidra til en ytterligere økning i energipriser fra et allerede høyt nivå samt gi økt usikkerhet og ubalanse i den globale vareflyten. Den allerede vanskelige situasjonen som følge av pandemien har blitt forverret på grunn av krigen i Ukraina og ført til ytterligere økninger i transportpriser, samt økt usikkerhet rundt råvaretilgang. Alle disse elementene forventes å påvirke Orkla negativt i 2022», heter det i rapporten.