Nel får kjøpsordre

Nel har mottatt en kjøpsordre fra et ikke-navngitt indisk raffineri for en alkalisk elektrolysør, hvor hydrogen skal brukes til produksjon av oleokjemikalier. Kjøpsordren har en verdi på rundt to millioner euro, og levering av utstyret forventes å være medio 2023, ifølge en melding torsdag.



– Dette prosjektet representerer en mulighet til å vise frem en elektrolyseløsning som gir pålitelig og kostnadseffektiv hydrogen for produksjon av oleokjemikalier. Vi er henrykte over å jobbe med en etablert og respektert leder i denne sektoren, sier salgssjef Tom Skoczylas i Nel Hydrogen US i en kommentar.

(TDN Direkt)