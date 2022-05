Merkevaregiganten Orkla er i en unntakstilstand, hvor situasjonen i Ukraina påvirker både tilgang til og priser på en rekke råvarer og innsatsfaktorer.

– Det er vanskelig å sloss mot vindmøller. Hvis du ser på alle råvarepris-indekser er de veldig bratte om dagen, og det skyldes primært krigen i Ukraina. Vi har en veldig profesjonell innkjøpsavdeling som jobber hver dag med å skaffe våre innsatsfaktorer til en best mulig pris for konsernet, samtidig som vi ønsker å ivareta kvalitet og høyere krav til ESG, sier konsernsjef Nils K. Selte i Orkla i et videointervju med Finansavisen.

I første kvartal la Orkla frem et justert driftsresultat på 1.544 millioner kroner i første kvartal, etter en vekst på 18,1 prosent. På forhånd ventet analytikerne et driftsresultat på 1.485 millioner kroner, ifølge TDN.

Topplinjen endte på 13.271 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 15,4 prosent. Analytikerne spådde på forhånd en omsetning på 12.801 millioner kroner.