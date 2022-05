SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Industrikonsernet Arendals Fossekompani leverte et sterkt første kvartal og betaler utbytte på 0,95 kroner pr. aksje.

Selskapet omsatte for 1,05 milliarder kroner, opp fra 869 millioner i fjor. Det og lavere utgifter sørget for at driftsresultatet nær doblet seg fra 78 millioner samme periode i fjor, til 149 millioner i år.

Resultat før skatt endte på 134 millioner kroner mot 75 millioner i 2021.

– Vi er stolt av å levere et av våre beste kvartalsresultater i vår 126 år gamle historie, sier Ørjan Svanevik, adm. direktør i Arendals Fossekompani.



Guider lavere

Arendals Fossekompani venter lavere inntjening i 2022 på grunn av redusert inntjening i AFK Property.

«Etter høyt aktivitetsnivå i alle porteføljeselskaper, ventes omsetningen i 2022 for AFK-konsernet som helhet å være på nivå med 2021. Inntjeningen forventes imidlertid å bli lavere på grunn av redusert inntjening i AFK Property», heter det i meldingen.

For AFK Hydropower ventes nå omsetning og driftsresultat i 2022 å bli på linje med 2021, mens det i forrige kvartalsrapport ble guidet til noe lavere i 2022 enn i 2021, ifølge TDN Direkt.