Hydrogen-gladmelding for Hav Group

HAV Group har mottatt foreløpig godkjenning for det hydrogenbaserte energisystemet som er utviklet i FreeCO2ast-prosjektet, går det frem av en børsmelding fredag.

«Det norske Sjøfartsdirektoratet har utstedt en erklæring om foreløpig vurdering som bekrefter at designløsningen anses som gjennomførbar og forsvarlig i henhold til IMOs retningslinjer for alternativt design (MSC.1/Circ.1455) og at prosjektet er klart til å gå videre til den endelige designfasen», heter det i meldingen.

Det betyr at HAV Hydrogens teknologi er klar for kommersielt fase hvor selskapet kan begynne å tilby sine produkter til det globale maritime markedet.

«Godkjenningen er et stort skritt i retning bruk av hydrogendrivstoff i kommersiell skipsfart», skriver selskapet.

