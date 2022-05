Konsernsjef Per Sørlie i Borregaard har fredag utøvd 45.000 aksjeopsjoner og solgt samme antall aksjer, fremgår det av en børsmelding fredag.

I tillegg opplyses det at finansdirektør Per Bjarne Lyngstad har utøvd 16.136 aksjeopsjoner og solgt samme antall aksjer, samt at konserndirektør Dag Arthur Aasbø har utøvd 12.000 aksjeopsjoner og solgt samme antall aksjer