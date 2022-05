Ledelsen tar gevinst etter konsernendring

Styret i Arendals Fossekompani har i møte 5. mai 2022 vedtatt å innføre et nytt insentivprogram for konsernledelsen i selskapet. Det tidligere treårige insentivprogrammet erstattes med et årlig insentivprogram.

Heretter vil konsernledelsen i Arendals Fossekompani kunne kjøpe aksjer i selskapet hvert år. Aksjene tilbys med 20 prosent rabatt og tre års bindingstid.

I tråd med innføringen av det nye insentivprogrammet har flere innsidere i selskapet gjort endringer i sine beholdninger:

Adm. direktør Ørjan Svanevik har solgt 75.000 aksjer og samtidig kjøpt 15.637 aksjer gjennom sitt heleide selskap Oavik Invest. Etter transaksjonen eier Svanevik 15.637 aksjer i Arendals Fossekompani.

har solgt 75.000 aksjer og samtidig kjøpt 15.637 aksjer gjennom sitt heleide selskap Oavik Invest. Etter transaksjonen eier Svanevik 15.637 aksjer i Arendals Fossekompani. Finansdirektør Lars Peder Fensli har solgt 20.000 aksjer og samtidig kjøpt 7.819 aksjer gjennom sitt heleide selskap Cissone. Etter transaksjonen eier Fensli 8.144 aksjer i Arendals Fossekompani.

har solgt 20.000 aksjer og samtidig kjøpt 7.819 aksjer gjennom sitt heleide selskap Cissone. Etter transaksjonen eier Fensli 8.144 aksjer i Arendals Fossekompani. Konserndirektør Morten Henriksen har solgt 28.125 aksjer og samtidig kjøpt 7.819 aksjer gjennom sitt heleide selskap Molima. Etter transaksjonen eier Henriksen 7.819 aksjer i Arendals Fossekompani.

har solgt 28.125 aksjer og samtidig kjøpt 7.819 aksjer gjennom sitt heleide selskap Molima. Etter transaksjonen eier Henriksen 7.819 aksjer i Arendals Fossekompani. Konserndirektør Torkil Mogstad har solgt 20.625 aksjer og samtidig kjøpt 7.819 aksjer gjennom sitt heleide selskap Fernheim. Etter transaksjonen eier Mogstad 7.819 aksjer.

har solgt 20.625 aksjer og samtidig kjøpt 7.819 aksjer gjennom sitt heleide selskap Fernheim. Etter transaksjonen eier Mogstad 7.819 aksjer. Bærekraftsdirektør Ingunn Ettestøl har solgt 15.000 aksjer og samtidig kjøpt 5.212 aksjer gjennom sitt heleide selskap Etcona. Etter transaksjonen eier Ettestøl 7.212 aksjer.

Samtlige aksjer har nå bindingstid til 8. mai 2025.

Aksjene er kjøpt fra selskapet med 20 prosent rabatt mot en bindingstid på 3 år, noe som tilsvarer en pris på kroner 287,78 per aksje. Prisen er beregnet ut fra en vektet gjennomsnittskurs i perioden 4.-6. mai på kroner 359,72 per aksje.