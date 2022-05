HAV Group sikrer seg tilleggskontrakt

HAV Groups datterselskap HAV Design har blitt tildelt kontrakter for å levere skipsdesign og en integrert utstyrspakke til serviceoperasjonsfartøyet for havvind (SOV) som selskapet utvikler for ESVAGT, opplyses det i en børsmelding.

Kontraktens verdi er totalt på cirka 200 millioner.

Som nevnt i børsmeldingen fra HAV Group datert 2. mai 2022 har HAV Design blitt valgt til å designe fartøyet. I tillegg har HAV Design nå blitt tildelt kontrakt for å levere en integrert utstyrspakke som inneholder fremdriftssystem, motorer, propeller og posisjoneringssystem.

– Ettersom investeringsnivået i havvindindustrien forventes å øke betraktelig de kommende årene og tiårene, og ytterligere fartøyskapasitet er påkrevd, forventer vi å se økt interesse for fartøysdesignet fremover, sier Gisle Vinjevoll Thrane, salgsdirektør i norske HAV Design.

(TDN Direkt)