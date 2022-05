Inntektshopp for Kongsberg

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15

— Kongsberg Gruppen har opprettholdt den gode farten fra fjoråret inn i 2022 med økte driftsinntekter og vekst i alle forretningsområdene sammenlignet med i fjor, sier konsernsjef Geir Håøy.

Han påpeker imidlertid at EBITDA-marginen i kvartalet ble påvirket av to ekstraordinære forhold.

– Som følge av belastningen og den særdeles gode innsatsen gjennom pandemien besluttet styret at det i første kvartal skulle utbetales en ekstraordinær påskjønnelse til alle ansatte i konsernet. Dette ga en kostnad på 113 millioner kroner. I forbindelse med den pågående invasjonen av Ukraina har Kongsberg Maritime tatt en tapsavsetning på 69 millioner kroner i kvartalet knyttet til kundeforhold som er berørt av sanksjonene mot Russland. Justert for disse to ekstraordinære forholdene leverer Kongsberg Gruppen god vekst i EBITDA sammenlignet med første kvartal i fjor, sier Håøy.

Direkte påvirket

Teknologikonsernet hadde i første kvartal inntekter på 7,0 milliarder kroner og en EBITDA 829 millioner kroner. I tilsvarende kvartal i fjor var inntektene på 6,4 milliarder kroner og EBITDA på 886 millioner.

Ordreinngangen i tremånedersperioden var på 7,5 milliarder kroner. Det er 100 millioner kroner mindre enn i første kvartal i fjor. Totalt er ordrereserven nå på 49,9 milliarder kroner.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at den utfordrende råvare-, logistikk- og komponentsituasjon verden opplever for tiden både økte råvarepriser, logistikkutfordringer og komponentmangel. Dette påvirker også konsernet både direkte og indirekte.

– På bakgrunn av logistikkutfordringene og komponentmangelen verden står overfor opplever vi økte ledetider og vanskelig tilgang på enkelte komponenter. Dette har blant annet medført forsinkelser på leveranser av våpenstyringssystemer, noe som har påvirket driftsinntektene i kvartalet negativt. De økte råvareprisene påvirker blant annet kostnadene ved produksjon av propeller. Vi følger situasjonen tett og iverksetter tiltak kontinuerlig. Vi ser blant annet på redesign og bruk av alternative leverandører. De økte råvareprisene kan også påvirke etterspørselen etter nye fartøy. Den utfordrende råvare-, logistikk- og komponentsituasjonen vil gi svingninger i inntektene de kommende kvartalene, sier Håøy.