3. mars, en uke etter invasjonen av Ukraina, varslet Ikea at all eksport og import til og fra Russland og Hviterussland skulle settes på pause . Men to måneder senere kjøper møbelgiganten fremdeles russiske trevarer i det stille, melder Aftonbladet tirsdag.

Avisen viser til et brev Ikeas utviklingssjef for innkjøp, Robert Olsson, sendte til leverandører 25. mars. Ifølge brevet planlegges et kutt i russiske trevareinnkjøp på 85 prosent sammenlignet med april i fjor, men til forskjell fra Hviterussland handler det ikke om noe totalstopp.

For Ikeas enkelte møbelleverandører stilles det heller ingen spesifikke volumkrav.

– Kjennes rart og ikke bra ut

Av mailkorrespondansen mellom Ikeas innkjøpsansvarlige fremgår det at leverandørene under visse forutsetninger – som at volumene godkjennes av Ikea, kan få kjøpe samme mengde russiske trevarer som i fjor. Beslutningen har vekket følelser i Ikeas innkjøpsorganisasjon.

– Det kjennes rart og ikke bra ut i det hele tatt at vi støtter (Russlands president Vladimir, red. anm.) Putin gjennom ikke å avbryte denne handelen, sier en ansatt til Aftonbladet.

Ikeas fortsetter russiske trevarekjøp til tross for at sertifiseringssystemene FSC og PEFC begge har inndratt sertifiseringen av det sistnevnte har gitt stempelet «konflikttømmer.» Og 8. april kom EU med sine sanksjoner.

– Våre egne produksjonsenheter har stoppet helt, og siden har enkelte leverandører fortsatt å kjøpe litt trevirke. De må jo finne nye leverandørkjeder. Vi kan jo ikke drepe våre leverandører, forklarer Ikea-direktør Olsson.

Mange ubesvarte spørsmål

Ifølge møbelgigantens bærekraftsrapport var det i fjor bare Polen Ikea kjøpte mer møbeltre av enn Russland og Hviterussland.

Utviklingssjefen for innkjøp har ingen eksakte tall til avisen på hvor mye russisk tre som finnes i Ikeas møbler nå. Istedenfor kommer en mail fra Ikeas presseavdeling som skriver at Ikea følger EUs sanksjoner, og «må veie inn mange faktorer» i beslutningen om å kutte innkjøp. Ifølge mailen skal innkjøpene fra Russland være redusert med over 85 prosent, og målet er å kutte ytterligere.

Hvor stor handelen i russiske trevarer er, hvilke Ikea-møbler som stadig inneholder russisk tre og når det russiske treet skal være ute av møblene er andre spørsmål fra Aftonbladet som står ubesvart.