Finanstilsynet refser Endúr

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Endúr ASA i regnskapsrapporten for første halvår 2021, publisert 30. august 2021.

Finanstilsynet peker på at Endúr klassifiserte sitt obligasjonslån som langsiktig i H1 regnskapet. Samme dag som foretaket publiserte H1 regnskapet, publiserte foretaket også en børsmelding der det kom frem at Endúr var i brudd med sine lånevilkår per 30. juni 2021.

Det er Finanstilsynets vurdering at obligasjonslånet skulle ha vært klassifisert som kortsiktig og at det skulle vært gitt opplysninger knyttet til brudd på lånevilkår. Foretakets publiserte H1 regnskap var dermed ikke i samsvar med IAS 1 Presentasjon av finansregnskap og klassifiseringen av lånet som langsiktig representerte en vesentlig feil i regnskapet per 30. juni 2021, heter det i en børsmelding fra selskapet tirsdag kveld.

Endúr-aksjen falt 7 prosent til 40 øre på Oslo Børs tirsdag.

