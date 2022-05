GODT ÅR I 2021: – Vi hadde glede av et sterkt marked for byggevarer i Skandinavia. Veksten var etterspørselsdrevet, som følge av høy vedlikeholds- og oppussingsaktivitet under covid-19, sier Dag J. Opedal (t.v.), konsernsjef i Treschow-Fritzøe. Her sammen med eier og styreleder Michael Stang Treschow. Foto: Kjersti Fjøsne