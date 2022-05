SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Hexagon Composite kunne vise til et solid hopp i driftsinntektene for første kvartal. Morselskapet Hexagon (eksklusive Hexagon Purus) økte inntektene til 913 millioner kroner i kvartalet – et hopp på nær 33 prosent sammenlignet tilsvarende kvartal i fjor.

– Den samlede etterspørselen er fortsatt høy og topplinjevekst ble oppnådd på tvers av alle segmenter, sier Jon Erik Engeset, adm. direktør i Hexagon Group, i kvartalsrapporten.

– Vi ser fortsatt sterk momentum på tvers av alle forretningsområder og vår betydelige ordrereserve dekker allerede størstedelen av 2022, legger Engeset til.

Hexagon Composites er en globalt ledende leverandør av ren energiteknologi for gasslagring, distribusjon, drivstoffsystemer og drivverk.

Høyt salg for Purus

Hexagon Purus kunne vise til enda råere salgshopp – en tredobling av omsetningen i kvartalet. Datterselskapet genererte 159 millioner kroner i omsetning, sammenlignet med 52 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.



Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte imidlertid på minus 93 millioner kroner, ned fra minus 62 millioner året før.

«Den sterke vekstbanen i Hexagon Purus fortsatte på grunn av både den nyoppkjøpte Wystrach-virksomheten og organisk vekst. Hexagon Purus forblir fullt konsolidert i Hexagons konsernregnskap etter spin-off i desember 2020, med Hexagon som har en eierandel på 73 prosent.»

Marginskvis

Hexagon Composites driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 84 millioner kroner, noe som er nesten på linje med 87 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

«Marginene ble imidlertid negativt påvirket av økte kostnader på materialer og komponenter. Avbøtende tiltak som prisøkninger og produktivitetsprogrammer forventes å gradvis reversere marginkompresjonen i de kommende kvartalene», opplyser selskapet i rapporten.