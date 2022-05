Sparebank 1 Markets nedgraderer Norsk Hydro til nøytral-anbefaling fra kjøpsanbefaling og nedjusterer sitt kursmål på aksjen til 70 kroner, ifølge en analyse torsdag.

Meglerhuset viser blant annet til at etterspørselsutsiktene er blitt verre, samtidig som det er raskere vekst i produksjonen hos kinesiske smelteverk. I tillegg har markedsaktører og konsulentselskaper nylig revidert ned forventet aluminiumsunderskudd for 2022, og Sparebank 1 Markets tror det er høy risiko for ytterligere nedjusteringer av estimater.

TDN Direkt