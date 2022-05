Vow inngår rekordavtale

Vow har nå sikret seg den største enkeltstående landbaserte kontrakten i selskapets historie, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet har inngått en avtale med et nordamerikansk selskap innen fornybar energi for levering av et komplett biokarbonproduksjonssystem i USA til en verdi på 27 millioner dollar, tilsvarende cirka 265 millioner kroner.

I henhold til avtalen skal Vow levere fire toppmoderne BioGreen-produksjonslinjer med full oppstrøms- og nedstrømsbehandling, inkludert systemer for lagring, tørking, makulering av råstoff og et kjølesystem.

Forberedende arbeid starter umiddelbart, og tidspunkt for påfølgende stadier i prosjektet venter på myndighetstillatelser og endelig utforming.

– I Vow har vi vært så heldige å jobbe med store gründerhoder i cruiseindustrien i flere år, og har funnet teknologier for renere hav. Vi legger nå ut på en lignende reise med landbasert industri i USA, med mål om å konvertere avfall og biomasse til fornybar energi og biokarbon, sier Vow-sjef Henrik Badin i en kommentar.

Kontrakten er for Vow den første i sitt slag i USA. I Europa jobber selskapet for tiden med å levere tilsvarende utstyr for et produksjonsanlegg for biokarbon på Follum.