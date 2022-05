Hydrovolt vil ta en avgjørelse for en neste fabrikklokasjon i år, melder Financial Times.

– Vi ønsker å gå til Europa, og vi vil ta avgjørelser i år. Det er viktig for oss å bygge tillit til resirkulering av elektriske batterier fra biler, det er viktig at brukte batterier ikke reiser rundt i hele Europa, sier Arvid Moss, leder for forretningsområdet Hydro Energy.

Hydrovolt har som mål å gjenvinne 150.000 bilbatterier i året innen 2025, og en halv million innen 2030, og leter etter lokasjoner innen Europas største kjøretøymarkeder – som Tyskland og Frankrike.

En lokasjon vil velges senere i år og driften vil starte rundt 2024, skriver Financial Times.

(TDN Direkt)