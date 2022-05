Bewi kjøper resterende 51 prosent av Jablite Group

Bewi kjøpte en eierandel på 49 prosent i isolasjons- og emballasjeselskapet i juni 2020. Jablite har en omsetning på 40 millioner pund i året, med en EBITDA-margin på 5-10 prosent.

– Selskapet har vist en imponerende utvikling de siste to årene, og vi ser frem til å ytterligere styrke vår markedsposisjon i Storbritannia sammen fremover. Jablites virksomhet vil også utfylle den britiske virksomheten til Jackon veldig bra, så vi ser et stort potensial for synergier ved å kombinere de to enhetene så snart Jackon-transaksjonen er fullført, kommenterer administrerende direktør Christian Bekken i Bewi.

TDN Direkt