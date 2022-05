Salgsrekord – tredoblet bunnlinjen

Saken oppdateres

Emballasjeselskapet Bewi endte med et godt resultat i første kvartal. Selskapet guider også positive utsikter for fremtiden.

Selskapet leverte inntekter på 230,1 millioner euro i første kvartal i år, opp fra 148,9 millioner i fjor. Det er en økning på 55 prosent. Driftsutgiftene økte imidlertid også, men driftsresultatet endte på 21,8 millioner – opp fra 6,8 millioner i fjor.

– Veksten fortsetter inn i 2022 etter sterk etterspørsel i våre nøkkelmarkeder. Det er imidlertid kombinert med utfordringer i verdikjeden, sier Christian Bekken, konsernsjef i Bewi.

Bunnlinjen endte 8,2 millioner euro i pluss mot et tap på 1 million euro i fjor.

Guider

I andre kvartal 2022 venter Bewi at EPS-prisene vil holde seg på et historisk høye nivåer. EPS-bokser er isoporbokser som brukes for å pakke fisk.

Råvareprisene ventes å stabilisere seg eller reduseres litt, og Bewi venter å se forbedret lønnsomhet fra nedstrømsenhetene og noe lavere marginer fra oppstrømssegmentet RAW i andre kvartal.

Videre skriver Bewi at det har en solid finansiell stilling som vil gjøre det mulig å fortsette M&A-strategien de har gått inn for.