Nordea oppjusterer kursmålet til Bewi med fem kroner, til 80 kroner pr. aksje. Samtidig gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen, kommer det frem i en oppdatering mandag.

Ifølge TDN Direkt blir selskapet med det kursmålet priset til 12 ganger meglerhuset selskapsverdi mot ebitda-prognosene i 2023.

Før helgen oppgraderte Pareto Securities Bewi fra hold til kjøp, og de hevet kursmålet fra 70 kroner til 83 kroner pr. aksje etter at selskapet knuste forventningene i første kvartal og ble belønnet med et kurshopp på over 7 prosent.