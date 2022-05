Tomra får kursmålet sitt satt ned med nesten en fjerdedel, til 385 kroner pr. aksje, fra Dansk Bank. Samtidig gjentar meglerhuset hold-anbefalingen, kommer det frem i en analyse fra tirsdag.

Oppdateringen fra Dansk Bank kommer etter at de har byttet analytiker som følger selskapet, og at de mener at utsiktene på kort sikt er svakere og at Tomra burde ha kostandskontroll som fokusområdet fremover, skriver TDN Direkt.

«Et viktig signal vil være om Tomra klarer å holde kostnadene nede og opprettholde solid prismakt i et vanskeligere miljø – spesielt på tilbudssiden,» skriver Danske Bank i analysen.

Med et kursmål på 385 kroner, ser Danske Bank en mulig oppside på litt over 10 prosent, i forhold til tirsdagens kurs.

For knappe to uker siden senket også Carnegie kursmålet sitt for Tomra til 385 kroner pr. aksje, med en hold-anbefaling. Mens Tomras nye styreleder kjøpt 3.500 aksjer for 350,20 kroner pr. stykk – eller totalt 1.225.700 kroner.