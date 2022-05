Tysk energikjempe øker kapasiteten med en milliard

Wacker Chemie utvider sin produksjonskapasitet av silikongummi for over 100 millioner euro, tilsvarende over en milliard norske kroner, ifølge en melding tirsdag.



Betydelige kapasitetsutvidelser for flytende silikongummi (LSR) vil være tilgjengelig i andre halvdel av dette året, og vil ha full effekt i 2023, heter det. Økende produksjonsvolumer for høykonsistensgummi (HCR) er også planlagt. Med utvidelsestiltak på flere andre steder, vil Wacker gradvis øke sin kapasitet for HCR- og LSR-kvaliteter betydelig i løpet av de neste årene, og investeringene vil totalt beløpe seg på over 100 millioner euro.

TDN Direkt