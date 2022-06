Melder om Moses Lake-restart

REC Silicon skal starte opp igjen produksjonen i Moses Lake i Washington i løpet av fjerde kvartal 2023. Full kapasitetsutnyttelse er ventet i løpet av 2024, melder selskapet i sin førstekvartalsrapport.

– Restart av produksjonen er et direkte resultat av Hanwhas forpliktelse til REC Silicon, sier REC-sjef James May II i en kommentar.

Han forteller at de to selskapene for tiden diskuterer leveringer av polysilisium til Hanwha Solutions og silangass til Hanwha Corporation.

– Disse løsningene vil gi REC muligheten til å fokusere på produksjonskvalitet og forbedring av markedsløsninger gjennom produktutvikling, sier May.

Moses Lake har vært stengt ned siden sommeren 2019, som følge av handelskrigen mellom USA og Kina.

Første kvartal

REC hadde i første kvartal inntekter på 34,6 millioner dollar, opp fra 28,1 millioner i samme periode året før.

EBITDA endte på 3,6 millioner dollar, sammenlignet med 4,0 millioner dollar i første kvartal 2021.

Selskapet hadde ved utgangen av første kvartal en kontantbeholdning på 204,0 millioner dollar, opp fra 110,5 millioner kvartalet før. Økningen er et resultat av kapitalinnhentingen i forbindelse med Hanwha Solutions investering, som ble fullført i januar.

