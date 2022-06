Høyner Norbit til kjøp

Arctic Securities oppgraderer Norbit til en kjøpsanbefaling fra tidligere hold, og oppjusterer kursmålet fra 30 til 35 kroner, går det frem av en oppdatering fredag.

«Vi forventer at Norbit vil klare sitt salgsmål for 2022 på én milliard kroner, drevet av gunstige trender og sterk etterspørsel innenfor alle tre forretningssegmentene. Mens vi ser fortsatt risiko for komponentmangel forventer vi bedre lønnsomhet drevet av sterk salgsvekst fremover», skriver meglerhuset.

Norbit stiger over 3 prosent til 28 kroner på Oslo Børs i skrivende stund fredag formiddag. Dermed er det ennå 25 prosent opptil Arctics kursmål.

(TDN Direkt)