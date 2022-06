Pareto høyner i REC

Pareto Securities høyner kursmålet på REC Silicon til 33 kroner pr. aksje, fra 30 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering fra meglerhuset fredag.

«Til tross for å løfte investerings- og arbeidskapitalestimatene, flytte full utnyttelse ut i tid og inkludere en emisjon på 10 prosent, ser vi fremtidige verdier på 48 kroner aksjen. Derfor er vi overrasket over at aksjen handlet ned fire prosent i dag», skrev meglerhuset.

TDN Direkt