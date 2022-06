Egyptiske transportmyndigheter har gjennom National Authority for Tunnels (NAT) signert kontrakt med et konsortium bestående av Siemens Mobility, Orascom Construction og The Arab Contractors om bygging av 2.000 kilometer høyhastighetsjernbane, går det frem av en pressemelding.

Kontrakten for megaprosjektet populært kalt «Suezkanalen på skinner» er på 8,1 milliarder euro, tilsvarende 82 milliarder kroner, og er tidenes største for den tyske industrikjempen.

To strekninger

I prosjektet skal den ene av to strekninger knytte sammen 60 byer fra Alexandria i nord til Rødehavet i øst, mens den andre går fra hovedstaden Kairo til grensen mot Sudan i sør.

90 prosent av egyptere vil ha tilgang til det som blir verdens sjette største høyhastighets jernbanesystem som skal frakte mennesker og gods i hastigheter på opptil 230 kilometer i timen.

Siemens Mobility, som er industrikjempens tog- og trafikkdivisjon, skal levere 41 Velaro åtte-vogners høyhastighetstog, 94 Desiro fire-vogners regionale togsett og 41 fraktlokomotiver av typen Vectron.

40.000 jobber

Kontrakten omfatter for øvrig åtte depoter/verksteder og 15 års vedlikehold, og alt arbeid vil ifølge meldingen skape opptil 40.000 lokale jobber.

Kontraktssummen på 8,1 milliarder euro inkluderer kontrakten for den første strekningen, på 2,7 milliarder euro, signert 1. september 2021.



Siemens-aksjen stiger over 3 prosent på Frankfurt-børsen mandag ettermiddag.