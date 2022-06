DNV har gitt en foreløpig godkjenning av det hydrogenbaserte energisystemet til Hav Group, ifølge en pressemelding onsdag morgen. Systemet er basert på lagring av flytende hydrogen og brenselceller og er en del av FreeCO2ast-prosjektet i samarbeid med Havila Kystruten.

– Godkjenningsprosessen for alternativt design brukes for nye skipsdesign som ikke kan godkjennes ved hjelp av de nåværende forskriftene. Den endelige godkjenningen blir gitt av flaggstaten, sier Ivar Håberg, godkjenningsansvarlig i avdelingen for skipsklassifikasjon i DNV Maritime i en kommentar.

Ettersom det ikke finnes noen forskrifter for bruk av hydrogen betyr en foreløpig godkjenning at DNV mener designet er i tråd med IMOs retningslinjer for alternativt design. DNV mener et også er i henhold til IMOs internasjonale sikkerhetsregler for skip som bruker gass eller annet drivstoff med lavt flammepunkt.

I mai fikk selskapet tilsvarende godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet, og kan dermed gå inn i den endelige designfasen. DNV har stått for tredjepartssertifiseringen i arbeidet med å få det alternativet designet godkjent.

DNVs foreløpige godkjenning kommer dagen etter at Hav Group la frem kvartalstall som skuffet markedet og sendte aksjen ned drøyt 10 prosent.